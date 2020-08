Monster Arrowords

Sol: Cruise

Crossword

Sol: Anchor

Oral-B Smart 5000 Toothbrush

M Zecevic, Royal Park SA.

Cluedunnit

Sol: Susan Hayward

Salus Hand Care Duo

M & F Janssen, Mudgeeraba QLD.

Trivia Words

Sol: Sunset

Crystal Tumbler Pair

P Roigard, Tuart Hill WA.

Cross Out

Sol: Islands

Wedgwood Photo Frame

B Morrison, Innaloo WA.

Code Cracker

Sol: Bill Murray

Smart LED Television

E Griffiths, Whyalla Norrie SA.

Checkpoint

Sol: Captain

Seed & Sprout Shopping Set

L Bates, Picton NSW.

Tracker

Sol: Party

2 x Bodum Coffee Sets

T Fitzgerald, Balmoral NSW; C Fraser, Charlestown NSW.

Quiz Quest

Sol: Yellow

20 x Macquarie Compact Dictionaries

K Barnes, Pakenham VIC; J Causley, Maclean NSW; L Dillon, Yeppoon QLD; L Elias, Balaclava VIC; C Geddes, Warners Bay; J Hayes, Gin Gin QLD; L Henson, Heatley QLD; L Jones, Smithfield Plains SA; S Kininmonth, Batemans Bay NSW; R Leivenzon, Caulfield South VIC; B Murfet, Barrington TAS; C Phillips, Marton NZ; Mrs D Randall, Millbank QLD; J Screen, Melton VIC; V Sorell, Prospect SA; D Stewart, Shenton Park WA; J Swan, Argents Hill NSW; J Thomson, Koongal QLD; L Walters, Kaikoura NZ; C Zabenko, Epping VIC.

Last Word Standing

Sol: Marzipan

Wonderboom Wireless Speaker

H Ward, Highgate SA.

Word Pairs

Sol: Maybellene

2 x $50 Cash

S Epps, Bedford WA; J Fraser, Midway Point TAS.

Findaword

Sol: Risk being completely cut open

Nikon Binoculars

K White, Cherrybrook NSW.

Matchboxes

Sol: Whip

2 x Frank Green Reusable Cups

O Soumpassakis, Canterbury NSW; B Stevenson, Bonalbo NSW.

Sudoku Shapeshifter

Sol: 3, 8, 2, 7, 9, 1, 5, 4, 6

George Foreman Grill

D Tomlin, Smithfield NSW.