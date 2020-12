Cashwords Jackpot

Cashwords Jackpot winners are published on our website.

MEGA Mix

Fitbit Inspire HR

P Neuzerling, Orana WA.

5 x $50 Cash

R Caddies, Woodridge QLD; A Ferguson, Aldavilla NSW; G Hynes, Coffs Harbour NSW; J Teague, Wembley Downs WA; V Urmson, Wynn Vale SA.

MEGA Stinker

$150 The Guild e-Gift Card

L Ralph, Mildura VIC.

3 x $100 Cash

P Chitty, Waikiki WA; J Farrant, Gooseberry Hill WA; P McNeill, Ooralea QLD.