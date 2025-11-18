$1000 Cash

C Schuhkraft, Wollongbar NSW.

$500 Cash

S Bennett, Fitzroy North VIC; D Crowther, Cairns QLD; H Dry, Shepparton VIC; L Meachem, Ballajura WA.

$200 Cash

R Brooks, Bribie Island QLD; B Cardwell, Lake Munmorah NSW; J Dimond, Doveton VIC; S Godenzi, Warrnambool VIC; J Morris, Ferny Hills QLD; S Newbury, Bogangar NSW; D Rickard, Gisborne NZ; M Thorburn, Kedron QLD; E Wassink, Bahrs Scrub QLD; G Waugh, Graceville QLD.

$100 Cash

C Apps, Toowoomba QLD; M Boon, Dulwich Hill NSW; P Greenough, Doncaster East VIC; S Groves, Agnes Water QLD; J Hartley, Bracken Ridge QLD; J Johnson, Maroochydore QLD; W Leung, Nerang QLD; H Love, Alexandra VIC; S Marsden, Bradbury NSW; D Murray, Tura Beach NSW; J Paesler, Clifton Hill VIC; R Paterson, Bright VIC; A Possart, Glengarry VIC; L Ryan, Alton Downs QLD; C Smith, Kerikeri NZ; M Sowell, Cremorne Point NSW; S Tiller, Doveton VIC; J Walker, Wantirna VIC; R Webster, Rooty Hill NSW; J Williams, Walcha NSW.

$50 Cash

C Barnfield, Ascot QLD; C Baxter, Ranfurly NZ; B Cooper, Tenambit NSW; C Freeman, Berwick VIC; H Harris, Kellyville NSW; U Ihnatko, Murray Bridge SA; T Large, Mudgee NSW; M Lofley, South Golden Beach NSW; D McQueen, Haven VIC; S Norton, Shirley NZ; M O’Donnell, Vale SA; J Sandell, Narangba QLD; B Shadwick, Lindisfarne TAS; L Shaw, Elermore Vale NSW; C Slater, Prospect Vale TAS; J Spence, Worongary QLD; D Stratford, Crescent QLD; A Theoclitou, Langwarrin VIC; K Troy, Warrangul, VIC; L Woolnough, Woodberry NSW.