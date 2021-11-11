$1000 Cash
K Hart, Pauanui NZ.
$500 Cash
I Hall, Thornlands QLD; M Lewis, Boronia VIC; F Wijaya, Northmead NSW; C Willis, Papamoa NZ.
$200 Cash
R Bennett, Woodvale WA; R Caspersz, Frankston VIC; D Deluca, Narre Warren South VIC; G Foster, Kallaroo WA; A Grunbach, Cherrybrook NSW; M Hamilton, Rutherford NSW; D Hubble, Wonthaggi NZ; J Lawson, Deloraine TAS; E Vaughan, Lyons NT; N Werle, Bowral NSW.
$100 Cash
K Broome, Lang Lang VIC; L Burlinson, Oaklands Park SA; C Cox, Glengowrie SA; P Daley, Windale NSW; K Easton, Newhaven VIC; L Edmunds, Duri NSW; L Evans, Swanbourne WA; L Gaffney, Tamborine Mountain QLD; S Hoffmann, Loxton SA; S Iovenitti, Ivanhoe VIC; C Jarman, Greenview QLD; D Jevdic, Cambridge Park NSW; D Kretschmer, Albany Creek QLD; K Leckie, Thornbury VIC; R Macintosh, Sussex Inlet NSW; T Nagle, Miranda NSW; M O’Donnell, Greenwith SA; V Overell, Greenfields WA; M Perring, Spence ACT; P Windsor-Black, Seaford VIC.
$50 Cash
R Carter, Bluehaven NSW; Mrs R Clarke, Gulgong NSW; N Cork, Narooma NSW; K Creer, Darlington SA; A Foulds, Lyneham ACT; D Henderson, Rotorua NZ; D Horsman, Parrearra QLD; N Johnstone, Dunedin NZ; L Jooste, Whitianga NZ; F Kendall, Woy Woy NSW; R Lawrence, Mawson Lakes SA; E Marafioti, Payneham SA; P Martin, Hallett Cove SA; J Moore, Arundel QLD; W Munro, Griffith ACT; J Port, Auckland NZ; C Stanik, Gosnell WA; N Tapper, Motueka NZ; H Taylor, Kerikeri NZ; R Zeibots, Bangor NSW.