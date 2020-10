$1000 Cash

M Piper, Kenmore QLD.

4 x $500 Cash

V Hadland, Alstonville NSW; M Separovich, Mandurah WA; P Wells, Clifton Beach TAS; M Wyers, Berwick VIC.

5 x $200 Cash

J Anderson, Quilpie QLD; J Chrisp, Mukinbudin WA; A Cochrane, Seville Grove WA; I Derbyshire, Joondalup WA; R Good, Parmelia WA.

5 x $100 Cash

C Banks, Ballarat VIC; M Cowell, Nundah QLD; A Ferguson, Aldavilla NSW; J Franklin, Rooty Hill NSW; B K Ward, Dongara WA.

50 x $50 Cash

M Bailey, Greenfields WA; G Barnett, South Launceston TAS; H Bayliss, Green Head WA; J Beattie, Bray Park QLD; J Bensted, Avoca QLD; C Bickers, Roma QLD; M Bryntesson, Thornlie WA; J Buer, Banksia Grove WA; J Collins, Leeton NSW; C Cousins, Ashtonfield NSW; G Cracknell, Camp Hill QLD; B & G Croker, Proserpine QLD; B Davenport, Pakenham VIC; B Della-Sale, Dardanup WA; L Esders, Ferny Hills QLD; P Ferguson, Carindale QLD; R Fletcher, Strathpine QLD; E Glorioso, Brookwater QLD; J Gorman, Waltham NZ; J Graetz, Rochedale South QLD; W Green, Bunbury WA; H Hazell, Morley WA; P Hemsley, Chermside QLD; J Hendrie, Blue Knob NSW; S Hill, Gosnells WA; D Jones, Moonta Bay SA; G Lee, Carlisle WA; L Maltman, Bellmere QLD; P Martin, Hallett Cove SA; P McKay, Flynn ACT; V McMuller, Waiuku NZ; P Mercer, Fern Tree TAS; B Moore, Armidale NSW; F Morris, Samford Valley QLD; L Murphy, Warrnambool VIC; P Oliver, Caloundra West QLD; G Pratt, Belmont WA; R Quinn, Safety Beach VIC; M Robinson, Ellen Grove QLD; J Rose, Westminster WA; R M Sealey, Midland WA; L Searle, Woolgoolga NSW; C Stephens, Pomona QLD; M Stewart, Richmond TAS; H Sundstrom, Thornton VIC; M Sutherland, Kalamunda WA; J Targett, Eleebana NSW; Mrs M Toohey, Goulburn NSW; M Vicensoni, North Perth WA; K Young, Stanley TAS.