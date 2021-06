Match-Ups

Sol: In the Name of the Father

$50 Cash

J Archibald, Kiama Downs NSW; D Callaghan, Werris Creek NSW; G Davis, Bourke NSW; D Keast, Canterbury NZ; C Wall, Salamander Bay NSW.

Guess Who?

Sol: Clint Eastwood

Breville 4 Slice Sandwich Press

M Bennetts, Hay NSW.

$50 Cash

J Atkins, Bittern VIC; C Jenkins, Moolboolaman QLD; S Noble, Geraldton WA; L O’Hare, Kambah ACT.