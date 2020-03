Match-Ups

Sol: Sonja Henie

5 x $50 Cash

Pat Abrey, Hayborough SA; S Allen, Floreat WA; Danielle Blackie, Cannonvale QLD; Jan Quirk, Gaythorne QLD; Carmen Tait, Redland Bay QLD.

Monster Findaword

Sol: Thirteen Ways of Looking at a Blackbird by Wallace Stevens

Guess Who?

Sol: Diego Maradona

Nikon Aculon Binoculars

Darren Hosgood, Clovelly NSW.

4 x $50 Cash

Shirley Cartlidge, Rochester VIC; Judith Haynes, Gisborne NZ; Margaret Keding, Harristown QLD; Vivien Smith, Hoppers Crossing VIC.