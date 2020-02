Match Ups

Sol: It changes a little

5 x $50 Cash

Kerry Ayton, Stanford Merthyr NSW; Pam Bendle, Heathmont VIC; Susan Blayden, Cammeray NSW; John Lutz, Denistone NSW; Tayla McRae, West Harbour NZ.

Monster FindaWord:

Sol: I get knocked down, but I get up again, you’re never gonna keep me down

Guess Who?

Sol: Nadia Comaneci

Fitbit Flex2

June Clark, Beresfield NSW.

4 x $50 Cash

Evelyn Hood, Diggers Rest; Amelia Leavey, Alderley QLD; Shiv Manas, Te Aro NZ; Ian Wishart, Midland WA.