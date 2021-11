Double Monster

$400 Cash

C Schwamm, Rototuna North NZ.

Monster Colossus

$200 Cash

C Austin, Norlane VIC.

$100 Cash

P Sinclair, Allambie Heights NSW.

Monster Starhunt

$200 Cash

E Te Pairi, Onehunga NZ.

$100 Cash

S Cash, Mitchelton QLD.

Giant Cryptic

Delonghi Icona Kettle

N Anderson, Amaroo ACT; J Ryan, Chifley ACT.

Stinker!

$100 Cash

Y Lum-Filipe, Heathcote NZ; Z Pryke, Fletcher NSW.

PhotoFind

Russell Hobbs Sandwich Press

M Ingley, Highland Park, NZ.

Hexagon Word

$25 Cash

I Messmer, Mount Barker WA; M Whitehead, Dinmore QLD.

Spirogram

$25 Cash

E Cowley, Mangere East, NZ; M Deakins, McKellar ACT.

Cluedunnit

$25 Cash

P Harraway, Papamoa, NZ; C Poharama, Takanini NZ.

Wiz Words

$25 Cash

M Coates, Botanic Ridge VIC; L Turner, Garden Suburb NSW.

Starcross

$25 Cash

L Evans, Swanbourne WA; D Moroff, Penrith NSW.

Do Your Block

$25 Cash

C Mead, Pahiatua NZ; L J Scott-Nicholson, Avondale, NZ.

Two-In-One

Bradford’s Crossword Solver’s Dictionary

M Harding, Baywater WA; B Symonds, Warradale SA.

Acrostic

$25 Cash

H Wildsmith, Bedfordale WA; M A Worrington, Belfield NSW.