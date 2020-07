Cashwords Jackpot

Cashwords Jackpot winners are published on our website.

Giant Cryptic

Kindle eReader

B Loveday, Pennington SA.

2 x $50 Cash

E Gittus, Penna TAS; J Maloney, Carrara QLD.

Stinker!

Sangean Portable Digital Radio

T Daniel, Chinchilla QLD.

3 x $100 Cash

R Harris, Werribee VIC; S Van Den Ancker, Ballidu WA; S Wallace, Katikati NZ.

The Baffler

Fitbit Flex2

Mr D Branford, Whyalla SA.

The Knowledge

Sol: Greta Thunberg

2 x $50 Cash

K Didulica, Drumcondra VIC; P Winter, Whakatane NZ.