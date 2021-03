Cashwords Jackpot

Cashwords Jackpot winners are published on our website.

The Baffler

Sangean Portable Digital Radio

K Robinson, Mount Sheridan QLD.

$50 Cash

V Armstrong, Wingham NSW; S Kennedy, Rosemeadow NSW; M Kerr, Calwell ACT; S Lamberth, Nambucca Heads NSW; N MacPherson, East Toowoomba QLD.

MAXI!

$150 The Guild eGift Card

E Kokcam, St Albans VIC.

$50 Cash

B Gilroy, Davidson NSW; G Lee, Wahroonga NSW; H Pandoleon, Camden South NSW; J Wright, Berwick VIC; D Parker, Willowbank QLD.