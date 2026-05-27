$1000 Cash
Variety Bumper Puzzles 141
D Cannon, Lobethal SA.
$500 Cash
Colossus 223
J Brew, Daisy Hill QLD.
Cluewords 234
L Feschuk, Brookfield VIC.
Crossword & Puzzle Collection 159
G Fleming, Pakenham VIC.
Christine’s BIG Crossword 406
W Newman, Isabella Plains ACT.
Cluewords 233
S Wilson, Capalaba QLD.
$250 Cash
Crossword & Puzzle Collection 159
V Bird, Cowes VIC.
MEGA! Crosswords 158
J Blundell, Emu Plains NSW; R Moore, Pokolbin NSW.
Colossus 223
M Boyle, Dawesville WA.
Variety Bumper Puzzles 141
S Brownlie, Morrinsville NZ.
Christine’s BIG Crosswords 406
G Chadderton, Coromandel NZ.
Cluewords 234
C Furniss, Masterton NZ.
Christine’s BIG Crosswords 405
M Gale, Melbourne VIC; L Hetherington, Cranbourne VIC.
Cluewords 233
V Wild, Black Forest SA.
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