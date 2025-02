The Demon

De’Longhi Icona Kettle

F Lenord, Boronia Heights QLD; M Maguire, Waterford West QLD.

MEGA! Goliathon

$100 Cash

J Buck, Tweed Heads NSW.

Contest Coupon

BIG Easy

Sol: Strike a chord

BLUNT Metro UV umbrella

D Stuart, Opotiki NZ.

Wheel Words

Sol: Bulldozer

$50 Cash

E McKee, Dakabin QLD; L Nicholls, Tandur QLD.

Wiz Words

Sol: Guitar

Twinings 6 Compartment Tea Chest & Tea

D Cawdrey, Banksia Beach QLD; R Dafforn, Mareeba QLD.

Patchwork

Sol: Piccolo

Oxford English Dictionary

R Bullen, South Grafton NSW; M Travers, Palm Beach QLD.

Acrostic

Sol: Picnic at Hanging Rock

$100 Cash

E Hey, Torquay QLD; P Meredith, Stanmore Bay NZ.

Two-Way Teaser

Sol: Instrumental

L’Occitane eau de toilette

S Hood, Yandaran QLD; S Semmens, Shepparton VIC.

BIG Tougher

Sol: Music to my ears

Fisher Space Pen

T Ewell, Calista WA; R Leivenzon, Caulfield South VIC.

Ninesies

Sol: Tuba

$50 Cash

J Eather, Corowa NSW; G Jackson, Whitianga NZ.

Do Your Block

Sol: Organ

$50 Cash

V Morgan, Langford WA; D Nowlan, Moriac VIC.

Fill-In

Sol: Piano

Seed & Sprout Farmers Market Set

L McLeod, Victor Harbor SA; G Ralph, Marangaroo WA.

Skeleton

Sol: Clarinet

Journey of Something 1000-piece jigsaw puzzle

A Drage, Gosnells WA; H Kember, Stratton WA.

Elevenses

Sol: Cornet

$50 Cash

J Matthews, Perth WA; M Pieper, Wagga Wagga NSW.

Code Cracker 5

Sol: Anya Taylor Joy

$50 Cash

J Akers, North Sydney NSW; S Harris, Neerim South VIC.

Code Cracker 6

Sol: Phil Collins

Agate Crystal Coaster Set

R Gardam, Derrimut VIC; T Moller, Port Macquarie NSW.

Guess Who?

Sol: Paul Newman

$50 Cash

P La Rosa, Clifton Springs VIC; C Sutcliffe, Maryland NSW.

FindaWord

Sol: Forecast for tonight – dark

Wheatbag Lavender Heat Pillow

T Hornby, Bonython ACT; B Williams, Hinchinbrook NSW.

Do It Yourself

Lovatts DIY winner’s pen

R Jamieson, Monto QLD.

$50 Cash

L Lingard, Riverview QLD; L Newbert, Caloundra West QLD.