Cashwords Jackpot

Cashwords Jackpot winners are published on our website.

The Demon

Wonderboom Wireless Speaker

Phillip Parke, The Junction NSW.

2 x $50 Cash

Bill Brittain, Riverton WA; Rebecca Prentice, Holbrook NSW.

MEGA! Goliathon

Base Collective Magnesium Wellness Pack

Rita Lim, Ascot Vale VIC.

4 x $25 Cash

Leanne Conway, Evanston Park SA; Jeannette Hodge, Granville Harbor TAS; Judy Phillips, Frenchs Forest NSW; Maria White, Shirbourne QLD.

Contest Coupon

BIG Easy

Sol: Music to my ears

2 x 100ml Rosewater Sprays

Maureen Davies, Brighton SA; Maureen Ryder, Inglewood WA.

Wheel Words

Sol: Meanwhile

4 x $25 Cash

Margherita Curtis, Middle Cove NSW; Keith Gleadall, Karaka, Papakura NZ; Eileen Roberts, Hamlyn Heights VIC; Robert Watson, Bentley WA.

Wiz Words

Sol: Mandolin

10 x Macquarie Compact Dictionaries

Theresa Browning, Snells Beach NZ; Mr Daryle Branford, Whyalla SA; Sharon & Kevin Bulmer, Papamoa Beach NZ; Claude Callegari, Ferny Hills QLD; Patricia Conman, Maryborough QLD; Norman Elmore, Mission Beach QLD; Anne Griffiths, Port Pirie SA; Cheryl Medcalf, Urraween QLD; Kaye O’Leary, Thornton NSW; Skye Robson, Eudlo QLD.

The Knew Yorker

Sol: Clarinet

2 x Rose Quartz Face Rollers

Maria Brook, Chatswood NSW; Tui Semmens, Waimauku, Rodney NZ.

Acrostic

Sol: Woolloomooloo Sydney

4 x Hurraw! Lip Balm Duos

Colleen Brown, Wulguru QLD; Olivia Pascoe, Beckenham WA; Gloria Philip, Tikipunga, Whangarei NZ; Victoria Ryan, Coolum Beach QLD.

Two-Way Teaser

Sol: Know the score

2 x $50 Cash

Myra Jones, Algester QLD; Robyn Wighton, Bonnells Bay NSW.

BIG Tougher

Sol: Strike the right note

2 x Collins World Atlases

Kylie Bonamy, Summerland Point NSW; Avril Vincent, Bundaberg QLD.

Ninesies

Sol: Piano

4 x $25 Cash

Lynette Franklin, Mount Claremont WA; Margaret Kane, Redbank QLD; Jamie Robinson, Bowral NSW; Merle Sinden, Waterford QLD.

Do Your Block

Sol: Double

4 x Salus Hand Creams

John Chrzescijanski, Bellbird Park QLD; Zelda Cianchi, Kambah ACT; Lynne Cleland, Drummartin VIC; Rahel Leivenzon, Caulfield South VIC.

Fill-In

Sol: Bass

4 x $25 Cash

Noreen Crain, Raceview QLD; Jennifer Hunter, Stafford Heights QLD; Helen Murphy, Acacia Ridge QLD; Tom Rich, Baldivis WA.

Skeleton

Sol: Violin

2 x $50 Cash

Gill Arvidson, West Nowra NSW; John Chard, Blagdon, New Plymouth NZ.

Elevenses

Sol: Flute

4 x $25 Cash

Christine Casey, Broadbeach QLD; Janet Clifford, Jandowae QLD; Sue McMillan, Normanby NZ; Bett Riley, Secret Harbour WA.

Code Cracker 5

Sol: Jose Carreras

4 x $25 Cash

Steve Cash, Mitchelton QLD; Desi Eaton, Ayr QLD; Vivien Moitie, Harrington NSW; J Treloar, Chinchilla QLD.

Code Cracker 6

Sol: Marcia Cross

4 x Lovatts Tea Towels

Laurie Blucher, Caloundra QLD; Leo Jansen, Davoren Park SA; Pat Scott, Wheelers Hill VIC; Roger Watkin, Melrose, Wellington NZ.

Code Cracker 7

Sol: Mandy Patinkin

4 x $25 Cash

Maureen Graham, Exmouth WA; Judith Haynes, Gisborne QLD; Amy Uebergang, Fortitude Valley QLD; Ros Wilkinson, Evatt ACT.

Code Cracker 8

Sol: Sheryl Crow

4 x Onya Produce Bag Sets

Anne Forbes, Mount Hutton NSW; David Heaslip, St Agnes SA; Alfred Preece, Ballajura WA; Daphne Walsh, Redcliffe QLD.

Do It Yourself

Winners available after 4/8/19