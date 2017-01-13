MIGHTY MEGA
$500
Wallace Birrell, Buderim QLD
10 x $50
Janette Chant, Rosebud VIC; Margaret Cooper, Kahibah NSW; Wendy Courteille, Kaleen ACT; Jill Derriman, Bermagui NSW; Ellen Metcalfe, Charlestown NSW; Frank Nichol, Brunswick Heads NSW; Danni Smart, Cannington WA; Margaret Simpson, Nedlands WA; Linda Wensor, Manukau NZ; Michael Wouters, Cootharaba QLD
MEGA MIX
Nikon Digital Camera
Dianne Judge, Elanora QLD
5 x $50
Carol Cameron, Foxton NZ; Jayne Campbell, Auckland NZ; Jennifer Carrington, Collombatti NSW; Marilyn Grime, Valla NSW; Val Hartas, Woy Woy NSW
MEGA STINKER
Dior J’Adore Eau Lumiere EDT 50ml
Joy Johnson, Geraldton WA
3 x $100
Charlie King, Westminster WA; Silvia Lang, Flagstaff Hill SA; Lynn Watson, Ipswich QLD