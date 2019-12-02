$1000 Cash
Gwenda Wallace, Ashburton VIC.
5 x $500 Cash
Margaret Catt, Mudgeeraba QLD; Vonny Dumaresq, Hyde Park QLD; Amy Lam, Beechboro WA; Sharon Mitchell, Bedford WA; Bev Shadwick, Lindisfarne TAS.
10 x $250 Cash
Denise Blyth, Helensvale QLD; Deborah Gardner, Armidale NSW; Sheila Irving, Wakool NSW; Paul Leis, Nudgee QLD; Yvonne Misso, North Dandenong VIC; S Russell-Jones, Collaroy Beach NSW; Megan Sandison, Kawerau NZ; Norma Sowicki, Wanniassa ACT; Kristina Spackman, Encounter Bay SA; Margaret A Worrington, Belfield NSW.