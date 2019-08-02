$1000 Cash
Jenny Birtles, Blacktown NSW.
5 x $500 Cash
Maxine Deakins, McKellar ACT; Joan Eather, Corowa NSW; Patricia MacKenzie, Maryborough QLD; Kaye O’Leary, Thornton NSW; Michaela Williams, South Yarra VIC.
10 x $250 Cash
Vicki Armstrong, Wingham NSW; April Chown, Donnybrook WA; Izabella Di Tomasso, Eltham VIC; Lynn Dring, Hamilton NZ; Judy Edwards, Miranda NSW; Miss Jo Rillo, Fulham SA; Bev Fraser, Fremantle WA; Daphne Holt, Christies Beach SA; Noreen Lawler, Wembley WA; June Smith, Victor Harbor SA.