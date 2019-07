Cashwords Jackpot

Cashwords Jackpot winners are published on our website.

The Baffler

$150 e-Gift Card for The Guild

Christine Thomas, Nambour QLD.

5 x $50 Cash

Margaret Baker, Sale VIC; Glenda Ewen, Narrogin WA; Sue Musgrave, Goonellabah NSW; Tara Van Gaalen, Kirrawee NSW; Susan Waite, Keysborough VIC.

MAXI!

Delonghi Icona Kettle

Barry Tait, Kewarra Beach QLD.

5 x $50 Cash

Naomi Boudroukas, Preston VIC; Les Burrell, Gloucester NSW; Izabella Di Tomasso, Eltham VIC; Mavis Randle, Charlestown NSW; Jessica Ryan, Chifley ACT.