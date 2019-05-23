$1000 Cash
Debra Jarrett, Rubyvale QLD.
5 x $500 Cash
Aubrey Adrian, Mt Pleasant WA; Lyn Allan, Wycheproof VIC; Ms Joanne Baulch, Dimboola VIC; Anne Fleming, Orana WA; Brenda McIntosh, Bayswater VIC.
10 x $250 Cash
Julie Beal, Atawhai, Nelson NZ; Deanna Ceeney, Botany NSW; Jo Cherrie, Erica VIC; Max Coulson, Windale NSW; Diane Hall, Bundaberg QLD; Barry King, Christchurch NZ; Lesley Michell, Sale VIC; Marcus Newton-Howes, Johnsonville, Wellington NZ; Lois Ralph, Mildura VIC; Brian Smith, Vale Park SA.