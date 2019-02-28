$7000 Handy Jackpot
$1000 Cash
Trevor Scarr, Queenscliff NSW.
4 x $500 Cash
Patricia Bryant, Eagle Vale NSW; Carol Davies, Leigh NZ, Robert Taylor, Orange NSW; Dawn Tomlin, Smithfield NSW.
5 x $200 Cash
Jean Beattie, Bray Park QLD; Fiona Gills, Inala QLD; Sue Hilliard, Petone NZ; Mary Kite, Waipu NZ; Elwyne Mead, Yarra Junction VIC.
5 x $100 Cash
Rhoma Clifton, Coombabah QLD; Bette Montayt, Jolimont WA; Claire Robertson, Boonoo Boonoo NSW; Marlene Willis, South Bingera QLD; Steven Young, Millmerran QLD.
50 x $50 Cash
Alison Arnesen, Christchurch NZ; Kay Barr, Upper Mt Gravatt QLD; Deborah Beeks, Carlingford NSW; Shamsad Begum, Cranbourne West VIC; Dianne Bergmann, St George QLD; Michelle Boon, Dulwich Hill NSW; M T Brown, Dubbo NSW; Louise Browne, Healesville VIC; Di Buhari, Warwick WA; Jocelyn Campbell, Stafford QLD; Marcia Carroll, Carseldine QLD; Mary Chambers, Dubbo East NSW; Joshua Chapman, Llandilo NSW; Tony Chinn, Upper Hutt NZ; Helen Daniel, Brookside Centre QLD; James De Malmanche, Oxford NZ; Ray Deal, Mill Park VIC; Michael Dedich, Narara NSW; Julie Dickson, Carlton North VIC; Judith Everson, Waiwhetu NZ, Una Frazer, Tin Can Bay QLD; Ron Gowans, The Basin VIC; Alexander Grunbach, Cherrybrook NSW; Marlene Grunwald, Whalan NSW; Rebecca Hansen, Davoren Park SA; Mary Harvey, Canning Vale WA; Lee Dianna Hestermann, Pakenham VIC; Pam Hosfield, Tingalpa QLD; Jean Hubbard, Sarina QLD; Diane Hughes, Rosebud South VIC; Bob Ibbotson, Coffs Harbour NSW; Pauline James, Fielding NZ; Linda Journeaux, Hamilton NZ; Alan Mabin, Papamoa Beach NZ; Yvonne Markowski, Casula NSW; Leonie McMillan, Sawtell NSW; Elsie Millett, Calamvale QLD; Bette Montaot, Jolimont WA; Sue Morgan, Bungaree QLD; Doreen O’Keeffe, Chittaway Point NSW; Leanne Olsen, Warwick QLD; John Opie, Glenside SA; Nicola Potter, Griffin QLD; Virginia Rieka, Woodlands WA; Ron Simpson, Hamilton NZ; Maureen Sinclair, Porirua NZ; Maureen Storey, Tauranga NZ; Valerie Stuart, Orelia WA; Lyn Thomas, Black Hill NSW; Diane Towle, Frederickton NSW; Lorna Wallace, Taupo NZ.