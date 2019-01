MATCH-UPS

Sol: Alexander the Great

5 x $50 Cash

Donna Butt, Beaconsfield QLD; Mrs Diane Collingwood, Taranaki NZ; Debbie Macumber, White Hills VIC; Lola McNelley, Waterford QLD; Jennifer Round, Gerroa NSW.

MONSTER FINDaWORD

Sol: A fallen blossom returning to the bough, I thought – but no, a butterfly

$1000 Cash

Carol O’Connell, Tolga QLD.

4 x Kindle Paperwhite eReaders

Shamsad Begum, Cranbourne West VIC; Jenni Thomas, Canowindra NSW; Jackie Tritt, Balnarring VIC; Joan Visman, Sanctuary Point NSW.

GUESS WHO?

Sol: Princess Diana

Canon Digital Camera

Shannan Sullivan, Springfield NSW.

4 x $50 Cash

Margaret Bridgland, Blackburn VIC; Lilita Fitzgerald, Wyoming NSW; Kerri Newby, St Marys TAS; Sheryn Wilson, Caboolture QLD.