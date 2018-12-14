2 x $1000 Cash
Myrtle Edwards, Home Hill QLD; Agnes Hastie, Morley WA.
5 x $500 Cash
Grace Bowers, Tokoroa NZ; Lorraine Coleman, Haumoana NZ; Joy Cornell, Wonga Beach QLD; Shirley Pommier, Heatley QLD; Brian Smith, Yarraman QLD.
10 x $250 Cash
Carol Cameron, Foxton NZ; Elissa Cochrane, Mildura VIC; Carol Davies, Leigh NZ; Kevin Drummond, Wentworth NSW; Sandy Harris, Blockhouse Bay, Auckland NZ; Anita Lane, Nelson City, South Island NZ; Bruce Morrison, Rotorua NZ; Val Murray, Broken Hill NSW; Jenny R Smith, Morningside QLD; Rho Wilson, Bunbury WA.