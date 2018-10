Quick Flicks, page 34

The 10 given letters for puzzles 1-9 are incorrect. The correct letters are –

B E H I L N O R S T A D E H N O R S T Y D E G N O P R S T U A D E I N O R S V W A E F I L N R S T U A C E K L M N O S T A D E H K L N O P S A C E I M O P S T U A B E K L P R S T X

Thank you to Mike Selvage from Qld for alerting us to this gremlin.