MONSTER ARROWORDS

Sol: Petrel

$1000 Cash

Frances Cave-Wilkinson, Southport QLD.

4 x Kindle Paperwhite eReaders

Lisa Evans, Swanbourne WA; Elizabeth Mason, Brisbane QLD; Vicky Palazzi, Parkes NSW; Joy Quarte-Bornes, Lyrup SA.

CROSSWORD

Sol: Sea Gull

Scanpan Impact Multipot Set

Lauren Kanicky, Launching Place VIC.

CLUEDUNNIT

Sol: Tom Hanks

Leatherman Juice C2

Anthony Crane, Wauchope NSW.

TRIVIA WORDS

Sol: Stork

Herbie’s Comfort Food Spice Kit

Janice Hayes, Gin Gin QLD.

CROSS OUT

Sol: Vulture

Breville Contact Grill & Press

Shirralee Mckellar, Cunnamulla QLD.

CODE CRACKER

Sol: Chris Evans

10 x Ecoya Mini Candles

Inez Bax, Maroochdore QLD; Jenny Gibbs, Auckland NZ; Heather Hunter, Melton South VIC; Sue Jones, Delacombe VIC; Margaret Lee, Murrumbeena VIC; Yvonne Markowski, Casula NSW; Maire-Jeaninne Martinov, Padbury WA; Joan Power, North Boambee Valley NSW;

Margaret Sanson, Pachia NZ; Athanasia Sfindilis, Hughesdale VIC.

CHECKPOINT

Sol: Egret

Bodum Caffettiera Coffee Maker

Aliesha Freeman, Newcastle NSW.

TRACKER

Sol: Planet

Cuisinart Ice Cream Maker

Lee-Anne Maguire, Northgate QLD.

QUIZ QUEST

Sol: Beige

20 x Macquarie Dictionary & Thesaurus Combined Editions

Peter Balkham, Rutherford NSW; Helen Barry, Airport West VIC; Beryl Batten, Herne Hill VIC; Daniel Beattie, Springwood QLD; Catherine Beinke, Glengowrie WA; Barry Bradley, Lake Munmorah NSW; Yvonne Byrne, Darling Point NSW; Tayla Chappell, Kilsyth South VIC; Colin Fraser, Kalamunda WA; Diane Gould, Midland WA; Marina Hodgers, Cairnlea VIC; Sue Parker, Laidley QLD; Wendy Scruth, Leeming WA; Jenny R Smith, Morningside QLD; Anna Taylor, Auckland NZ; Patricia Taylor, Altona Meadows VIC; Dale Ware, Newport QLD; Natalie Warn, Greenfields WA; Ros Wilkinson, Evatt ACT; Rosalind Wilton, Parafield Gardens SA.

LAST WORD STANDING

Sol: Watermelon

T2 Five Breakfast Club Tea Set

Mrs Carmel Compton, Lithgow NSW.

WORD PAIRS

Sol: Campion

2 x $50 Cash

Laelia Burke, Montrose VIC; Margaret George, Waikanae NZ.

FINDAWORD

Sol: We are never ever getting back together

Cristina Re Dolce Rosa Teacup & Saucer

Katherine Throll, Auckland NZ.

MATCHBOXES

Sol: King

Giorgio Armani Si Eau de Toilette

Geraldine Tonkins, Manilla NSW.

SHAPESHIFTER

Sol: 8 4 6 9 7 1 3 2 5

Sunbeam Pie Magic

Jean Wall, Boorowa NSW.