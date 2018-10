CASHWORDS JACKPOT

Cashwords Jackpot winners are drawn on 20/09/2018.

DOUBLE MONSTER

$400 Cash

Cecile Morgan, Croudace Bay NSW.

MONSTER COLOSSUS

$200 Cash

Sue McMillan, Normaby NZ.

$100 Cash

Diane Heagney, Nunawading VIC.

MONSTER STARHUNT

$200 Cash

Pamela McKay, Flynn ACT.

$100 Cash

Janet Miller, Sumner NZ.

GIANT CRYPTIC

2 x Sodastream Source Element Drinks Maker

Patricia Green, Swan Hill VIC; Rosalind Wilton, Parafield Gardens SA.

2 x Bradford’s Crossword Solver’s Dictionaries

John Bunney, Largs Bay SA; Irene Carter, Peakhurst NSW.

STINKER

2 x Sunbeam Pie Maker

Ellen Metcalfe, Charlestown NSW; Jenny R Smith, Morningside QLD.

CONTEST COUPON

PHOTOFIND

Sol: Marshmallows

Herbie’s Spice Box

Amelia Verlander, Melton VIC.

MAGIC SQUARES

Sol: Daylight

2 x $25 Cash

Andria McKenzie, Hornsby NSW; Robbie Page, Oakden SA.

SPIROGRAM

Sol: Positive

2 x $25 Cash

Selena Jones, Dunedin NZ; Maureen Ryan, North Haven NSW.

WIZ WORDS

Sol: Peseta

2 x $25 Cash

Robin Hume, Erskine WA; Silvija Vencl, Richardson ACT.

STARCROSS

Sol: I, Tonya

2 x $25 Cash

Jennifer Brady, Chelsea Heights VIC; Margaret Stadalofi, Mascot NSW.

DO YOUR BLOCK

Sol: Escudo

2 x $25 Cash

Janice Bramwell, Tarragindi QLD; Susan Calvert, Casey ACT.

TWO-IN-ONE

Sol: Landy and the Tramp

2 x $25 Cash

Daniel Bull, Ingle Farm SA; Meryl Heynsdyk, North Richmond NSW.

ACROSTIC

Sol: Hagia, Sophia, Istanbul

2 x $25 Cash

Fleurette Cochaud, Sandringham VIC; Caroline Knight, Auckland NZ.

CLUEDUNNIT

Sol: Amanda Seyfried

2 x $25 Cash

Kathryn Alexander, Hamilton NZ; Jenni Thomas, Canowindra NSW.