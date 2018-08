CASHWORDS JACKPOT

Cashwords Jackpot winners are drawn 30/09/2018.

THE DEMON

£100 Cash

Cathryn Andrews, Sherborne.

£50 Cash

Marilyn Sterling, East Cowes.

MEGA! GOLIATHON

£100 Cash

Georgina Hudson, South Thoresby.

£40 Cash

Janet Currie, Canton.

CONTEST COUPON

WIZ WORDS

2 x Collins Bradford’s Reference Sets

Ruth Yates, Dinas Powys; Mrs H Cleford, Banbury.

£25 LOVE2SHOP Voucher for each contest

BIG EASY

Sol: Gratitude

Mrs Susan Ann Gracey, Maidenhead.

WHEEL WORDS

Sol: The powers that be

Rosemary Miranda, Brighton.

THE KNEW YORKER

Sol: Children

Brian Morris, Middleton.

ACROSTIC

Sol: Alec Guinness De Cuffe

Miss Karen Blackadder, Carlisle.

TWO WAY TEASER

Sol: Touch and go

Dorothy Gordon, Aviemore.

BIG TOUGHER

Sol: The sky’s the limit

Mrs M C Burke, Walney.

NINESIES

Sol: Heart

Kathleen Cox, Worcester Park.

DO YOUR BLOCK

Sol: Live

Kathleen Turtle, Moira.

FILL-IN

Sol: Life

Cynthia Warrilow, Welwyn Garden City.

SKELETON

Sol: Believe

Lillias Findlay, Falkirk.

ELEVENSES

Sol: Candle

Lilieth Gayle, Walsall.

CODE CRACKER 5

Sol: Jude Law

Susan Reeves, Aston-On-Clun, Craven Arms.

CODE CRACKER 6

Sol: Elle Macpherson

Susan Lee, Scarborough.

CODE CRACKER 7

Sol: Thandie Newton

Elaine Carnell, Lincoln.

CODE CRACKER 8

Sol: Alan Cumming

Alan Childs, Basingstoke.

Do It Yourself

£50 Cash

Mr B Gillet, Flitwick.