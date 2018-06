MONSTER ARROWORDS

Sol: Stork

Little Luxuries, $1000 Cash, DIY Delight

Monster prize pool winners are published on our website.

HANDY CROSS

Sol: Crane

Apple 32GB iPad

Carol Rothwell, Faulconbridge NSW.

CLUEDUNNIT

Sol: Jessica Alba

Twinings 12-Compartment Tea Chest

Barry Maguire, Kangaroo Point QLD.

TRIVIA WORDS

Sol: Kite

L’Occitane Beauty Set

Karen Francis, Browns Plains QLD.

CROSS OUT

Sol: Osprey

Cuisinart Waffle Maker

Ray Phillpot, Casino NSW.

CODE CRACKER

Sol: Kim Basinger

10 x All the President’s Men DVD

Carol Brady, Massey West NZ; Nicole Brady, Mill Park VIC; Abbi Gameson, Darfield NZ; Julie Herriot, South Toowoomba QLD; Philomena Leefe, Mangere, Auckland NZ; Loureen Lillywhite, Jindalee QLD; Judy Mellows, Madeley WA; Ann Paterson, Banora Point NSW; David Salfissi, Chermside South QLD;

Rhonda Scholz, Wodonga VIC.

CHECKPOINT

Sol: Swan

Edible Blooms Chocolate Bouquet

Fiona Gills, Inala QLD.

TRACKER

Sol: Velocity

SLIP Silk Pillowcase

Alan Mitchell, St Marys NSW.

QUIZ QUEST

Sol: Circle

20 x Macquarie Dictionary & Thesaurus Combined Edition

Dianne Blom, Gympie QLD; Kate Brennan, Windermere TAS; Rod Button, Naracoorte SA; Sylvia Caira, Matamata NZ; Julie Carlish, Burpengary QLD; Carol Coulton, East Maitland NSW; Daphne Gallagher, Arana Hills QLD; Brenda Gordon, Bulimba QLD; Lisa Graefe, Gawler SA; Susan Harris, Nelson NZ; Jennifer Kay, Vincent QLD; David Martin, Tawa, Wellington; Sharon Penman, Ballajura WA; Tracey Perandis, Spring Hill QLD; Rosanna Perrin, Hemmant QLD; Alison Robertson, Griffith NSW; Michael Stringer, Essendon VIC; Ruth Wall, Elimbah QLD; Kylie Ward, Upper Caboolture QLD; Vicki Young, Robertson NSW.

LAST WORD STANDING

Sol: Wardrobe

Herbie’s Spice Collection

Marcia Hamilton, Marsfield NSW.

WORD PAIRS

Sol: Bullitt

2 x $50 Cash

Margaret Drummond, Westport NZ; Vicki Evans, Vincent QLD.

FINDAWORD

Sol: Safe entry to harbour

Leatherman Juice S2

Rosa Tumini, East Brisbane QLD.

MATCHBOXES

Sol: Expo

Fisher Space Pen

Stephen Bevin, Taradale, Napier NZ.

SHAPESHIFTER

Sol: 5,2,8,7,3,1,9,6,4

De’Longhi Contact Grill

Fiona M Anderson, Toowoomba QLD.