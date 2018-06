CASHWORDS JACKPOT

Cashwords Jackpot winners are drawn on the 19/07/2018.

THE DEMON

Canon Digital Camera

Kristina Spackman, Encounter Bay SA.

2 x $50 Cash

Maureen Davies, Brighton SA; Michelle Tsujimoto, Greenock SA.

MEGA! GOLIATHON

Nikon Aculon Binoculars

Alison Drage, Gosnells WA.

4 x $25 Cash

Sandy Harris, Blockhouse Bay, Auckland NZ; Sandra Holmes, Ranui, Auckland NZ; Mervyn Neill, Warkworth NZ; Pauline Watts, Forbury, Dunedin NZ.

CONTEST COUPON

BIG EASY

Sol: The Living Daylights

2 x Bradford’s Crossword Solver’s Dictionaries

Jill Pareezer, Kaleen ACT; Danny Wells, Umina Beach NSW.

WHEEL WORDS

Sol: Recapture

4 x $25 Cash

Janet Hills, Glen Iris VIC; Barry Minehan, Eltham VIC; Janice Ring, Glenfield NZ; John Twemlow, Mosgiel, Dunedin NZ.

WIZ WORDS

Sol: Minuet

10 x Macquarie Dictionary & Thesaurus Combined Editions

C Aisbett, Belmont VIC; Maureen Dickson, Mosgiel NZ; Chris Hasson, Sapphire Beach NSW; Sharon Hoffmann, Loxton SA; Helena Kendall-Torry, Fyshwick ACT; Val Markwood, Calista WA; Barbara Schobben, Burwood East VIC; Jenny R Smith, Morningside QLD; Margaret Ward, Blackheath NSW; Beverey Wardle, Victoria Point QLD.

CONCEPT CROSS

Sol: Sprite

2 x Jamie Oliver 5 Ingredients Cookbooks

Thelma Field, Kirwan QLD; Violet Scotson, Mulgrave VIC.

ACROSTIC

Sol: Hollywood Walk of Fame

4 x Lovatts Picnic Rugs

Joanne Atkins, Bittern VIC; Diane Heagney, Nunawading VIC; Fay Jeffries, Melton South VIC; Hazel Lynch, Blackalls Park NSW.

TWO WAY TEASER

Sol: Bossa nova

2 x $50 Cash

Marilynne Cromarty, Charlestown NSW; Pamela Jones, Hamilton NZ.

BIG TOUGHER

Sol: Take potluck

2 x T2 Breakfast Club Tea Packs

Tanya Lauder, Grovedale VIC; Christine Summers, Doveton VIC.

NINESIES

Sol: Polka

4 x $25 Cash

M Coulton, Stalbans Park VIC; Joyce A Ferguson, Redcliffe QLD; Colleen Page, Elizabeth Vale SA; Aderene Smith, Auckland NZ.

DO YOUR BLOCK

Sol: Can can

4 x Mor Hand Creams

Jennifer Brady, Chelsea Heights VIC; Therese Henry, Cambooya QLD; Olivia Pascoe, Beckenham WA; Marie Turnbull, Lismore Heights NSW.

FILL-IN

Sol: Conga

4 x $25 Cash

Barry Armstrong, Port Macquarie NSW; Marilyn Rooney, Timaru NZ; Terrie Welsh, Cronulla NSW; Andrew Walker, Bonython ACT.

SKELETON

Sol: Shimmy

2 x $50 Cash

Margaret Blanks, Melton South VIC; Jill McLaggan, Taupiri NZ.

ELEVENSES

Sol: Tango

4 x $25 Cash

Beryl Clark, Graceville QLD; Wayne Goodman, Tawhero, Whanganui NZ; Mary A Johnson, Leeston NZ; Bev Share, Wellington NZ.

CODE CRACKER 5

Sol: Larry David

4 x $25 Cash

Margaret Boyle, Silver Sands WA; Peter Hirst, Auckland Central NZ; Gillian Pickersgill, Lynwood WA; Herta Zimmermann, Deer Park VIC.

CODE CRACKER 6

Sol: Dusty Springfield

4 x Lovatts Tote Bags

Joy Hanrahan, Toorak VIC; Corinne Harvey, Eaglevale NSW; David Higbee, Geraldton WA; Wayne Passlow, Seaford NSW.

CODE CRACKER 7

Sol: Eric Bana

4 x $25 Cash

John Loveloot, Ocean Stores NSW; Marina Hodgers, Cairnlea VIC; Gail Mawbey, West Ulverstone TAS; Chris Pascall, Hamlyn Heights VIC.

CODE CRACKER 8

Sol: Shirley Maclaine

4 x Lovatts Umbrellas

Irene Barker, Armidale NSW; Glennie Cleal, Raymond Terrace NSW; B N Hoult, Brightwater NZ; Wilga Morris, Waurn Ponds VIC.

DIY

$100 Cash

Maree North, Sunrise Beach QLD.

4 x $25 Cash

Lyndre Bensemann, Masterton NZ; Arthur Daniell, Fulham Gardens SA; Diane Ratjens, Bateau Bay NSW; Neville Webb, Earlville QLD.