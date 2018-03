CASHWORDS JACKPOT

Cashwords Jackpot Winners are published on our website.

THE DEMON

£100 Cash

Yvonne Maltby, Nottingham.

£50 Cash

Sonia Mills, Ipswich.

MEGA! GOLIATHON

£100 Cash

Audrey Hallam, GT Yarmouth.

£40 Cash

Wendy Michael, Southampton.

CONTEST COUPON

2 x Collins Bradford’s Crossword Solver’s Dictionary and Lists sets

WIZ WORDS

Sol: Family

Roslyn Gillett, Pangbourne; Marion Robinson, Todmorden.

£25 LOVE2SHOP Gift Voucher for each contest

BIG EASY

Sol: Joy To The World

Kathleen Turner, Elrig, Newtown Stewart.

WHEEL WORDS

Sol: Talkative

Janet Hodgson, Shaws Trailer Park.

CONCEPT CROSS

Sol: Clever

Claire Wetherall, Horndon-On-The-Hill.

ACROSTIC

Sol: Katherine Mansfield

Paul Brown, Hull.

TWO WAY TEASER

Sol: Let It Snow

Margaret Frost, Goole.

BIG TOUGHER

Sol: Naughty or Nice

Pauline Maria McMullan, Milngavie.

NINESIES

Sol: Noel

Christine Edge, Morecambe.

FINDAWORD

Sol: A Silver Fork To Eat Good Food

Len Porter, Blackpool.

DO YOUR BLOCK

Sol: Candle

Alan Evans, Denton.

FILL-IN

Sol: Light

P Curds, Furners Green.

SKELETON

Sol: Chimney

Susan Hunt, Brierley Hill.

ELEVENSES

Sol: Carol

Tommy Wilson, Kilsyth.

CODE CRACKER 5

Sol: Abigail Breslin

May Hamilton, Stevenston.

CODE CRACKER 6

Sol: Novak Djokovic

Jill Kuhn, Plymouth.

CODE CRACKER 7

Sol: Gary Oldman

Alice Martin, Loughton.

CODE CRACKER 8

Sol: Connie Francis

Olivia Jean Noble, Wellingborough.

Do It Yourself

£50 Cash

Wendy Dowsett, Liverpool.