CASHWORDS JACKPOT

Cashwords Jackpot winners will be published on our website.

BAFFLER

Nikon Aculon Binoculars

Cathy Penfold, Stockton NSW.

5 x $50 Cash

Anne Griffin, Berwick VIC; Pam Loynes, Gordon VIC; Val Ridley, Moama NSW; David Stephenson, Leichhardt QLD; Michaela Williams, South Yarra VIC.

MAXI!

Kindle eReader

Cheryl Dawson, Hamilton NZ.

5 x $50 Cash

Ole Andersen, Macgregor ACT; Sue Broom, Westmeadows VIC; Nuala Drougas, Cherrybrook NSW; Dianne Flint, Ngatea NZ; Judy Warburton, Tauranga NZ.