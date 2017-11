CASHWORDS JACKPOT

See UK Jackpot Winners.

THE DEMON

£100 Cash

Mr George Cater, Liverpool.

£50 Cash

Doreen Metherell, Bude.

MEGA! GOLIATHON

£100 Cash

Philip Hitchens, Langham Oakham.

£40 Cash

Alison Scougall, Edinburgh.

CONTEST COUPON

2 x Collins Bradford’s Crossword Solver’s Dictionary and Lists sets

WIZ WORDS

Sol: Mustard

Mrs H Cleford, Banbury; Stan Parry, Tamworth.

£25 LOVE2SHOP Gift Voucher for each contest

BIG EASY

Sol: Rest on your laurels

Ley Mitchell, Gateacre.

WHEEL WORDS

Sol: Landscape

Ann Mulelly, Uxbridge.

CONCEPT CROSS

Sol: Barbie

Rachael Pickett, Bargoed.

ACROSTIC

Sol: Terry Pratchet, Nation

Lynne Campbell, Great Yarmouth.

TWO WAY TEASER

Sol: Red herring

June Black, Aberdeen.

BIG TOUGHER

Sol: Tooth and nail

Judith Turner, Preston.

NINESIES

Sol: Sleep

Eileen Lindsay, Brechin.

FINDAWORD

Sol: The old man down the road

Joan Joinson, Wirral.

DO YOUR BLOCK

Sol: Fools

Sylvia Crawford, West Adderbury.

SKELETON

Sol: Peanut

Catharine Bridge, Herne Bay.

ELEVENSES

Sol: Onion

Michael Spinks, Exeter.

FILL-IN

Sol: Paradise

Miss Myra Frater, Glasgow.

CODE CRACKER 5

Sol: Jodie Foster

Dawn Aiton, Hayes.

CODE CRACKER 6

Sol: Kate Bush

Daphne Zackon, London.

CODE CRACKER 7

Sol: Jonah Hill

Julie Clapson, Killburn.

CODE CRACKER 8

Sol: Peter Finch

Enid Kelleher, Norwich.

DO IT YOURSELF

£50 Cash

Vanya Toteva, London.