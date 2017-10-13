CASHWORDS
$500 Cash
Nanette Jenkins, Te Atatu South, Waitakere NZ.
10 x $50 Cash
Rae Anderson, Levin NZ; Elizabeth Benedict, Buderim QLD; Audrey Castle, Wonthaggi VIC; Lauren Dale-Hooper, Black Rock VIC; Maree Gale, Smithton TAS; Ann Gallot, Richmond, Nelson NZ; Dorothy McPherson, Cranbourne East VIC; Kath Tennant, Innes Park QLD; Jill Tumiotto, Normanhurst NSW; Pauline Watts, Dunedin NZ.
DOUBLE MONSTER
$400 Cash
Lynette Nicholls, Wycheproof VIC.
MONSTER COLOSSUS
$200 Cash
Bill Brake, Dingley Village VIC.
$100 Cash
Annette Hughes, Wurtulla QLD.
MONSTER STARHUNT
$200 Cash
Selena Jones, Dunedin NZ.
$100 Cash
Leone Lindermann, Toowoomba QLD.
STINKER
2 x Twinings 12-Compartment Tea Chest
Angela Starks, Kadina SA; Joanna Withers, Silver Sands WA.
GIANT CRYPTIC
2 x Kindle eReader
Mrs Mina McCabe, Nollamara WA; Larraine O’Brien, Coolum Beach QLD.
2 x Bradford’s Crossword Solver’s Dictionary
John Carter, Beachmere QLD; Richard Grant, Vermont South VIC.
CONTEST COUPON
PHOTO FIND
Solution: In an alpine area
Miss Dior Eau de Toilette 50ml
Elaine Murdoch, Idalia QLD.
MAGIC SQUARES
Solution: Walrus
2 x $25 Cash
Ms Narelle Carr, Edgeworth NSW; Doris Selwyn, Henderson NZ.
SPIROGRAM
Solution: Piranha
2 x $25 Cash
Laura Bakker, Te Atatu Peninsula NZ; Jenny Travers, Clifton Springs VIC.
WIZ WORDS
Solution: Alligator
2x $25 Cash
Sue Manderson, Clare SA; Estelle Swinton, Bungalow QLD.
STARCROSS
Solution: Loving
2 x $25 Cash
Margaret Archbold, Christchurch NZ; Mrs Janice Phillis, Nowra NSW.
DO YOUR BLOCK
Solution: Sloth
2x $25 Cash
Kerry Anderson, Merbein VIC; Davina Stephenson, Massey NZ.
TWO-IN-ONE
Solution: Jennifer Aniston
2 x $25 Cash
Nic Austin, South Bunbury WA; Heather Kendall, Warkworth NZ.
ACROSTIC
Solution: Annie Taylor Clairvoyant
2 x $25 Cash
Helen Murphy, Tumbarumba NSW; Diane Seymour, Papamoa, Tauranga NZ.
CLUEDUNNIT
Solution: Clive Owen
2 x $25 Cash
Dianne Flint, Ngatea NZ; Mrs Mable Wharton, Bull Creek WA.