THE DEMON

1 x iPod Nano

Graham Parsons, Golden Square VIC.

2 x $50 Cash

Julie Green, Tamworth NSW; Val Hartas, Woy Woy NSW.

BIG TOUGHER

Sol: Hidden Treasure

2 x Silk Sleep Mask

Janet Hills, Glen Iris VIC; Ailsa Jones, Rosebud VIC.

NINESIES

Sol: Wish

4 x $25 Cash

June Bickerton, Wandin East VIC; Mary Crabtree, Badger Creek VIC; Julie Greenwood, Warkworth NZ; Anne Rogers, Chelsea Heights VIC.

BIGCASH

1 x $500 Cash

Vivienne Potter, Garran ACT.

10 x $50 Cash

Zelda Cianchi, Kambah ACT; Jean Clark, Gunnedah NSW; Margarete Dihouris, Kaleen ACT; Greg Harris, Ocean Grove VIC; Petuna Kenward, Grafton NSW; Eleanor Kreutzberger, Alma Park NSW; Heather McNicol, Flaxmere NZ; Irene Murray, Kahiba NSW; Margaret Reardon, Balgal Beach QLD;

D Wainwright, Nathan QLD.

DO YOUR BLOCK

Sol: Eagles

4 x Mor Hand Cream

Lois Bolton, Kedron QLD; Jeanne Chapman, Albany Creek QLD; Patricia Griffith, Woody Point QLD; Jan Maltby, Paynesville VIC.

ELEVENSES

Sol: Beetle

4 x $25 Cash

Robyn Newmanttall, Auckland NZ; Ruth Olsen, Yarrawonga Park NSW; Norm Pye, Grovedale VIC; Jill Spallini, Ashby WA.

DIY

1 x $100 Cash

Margaret Tuck, Warrnambool VIC.

4 x $25 Cash

Estella Kennedy, Frankston VIC; Barbara Knott, Taigum QLD; Morris Mion, Gloucester NSW; Queenie Purnell, Caboolture QLD.

FILL-IN

Sol: Nest

4 x $25 Cash

Gwen Cusack, Drury NZ; Margaret George, Waikanae NZ; Barbara Hewlett, Albany Village NZ; Nalda Thomson, Milford, Auckland NZ.

SKELETON

Sol: Friends

2 x $50 Cash

Rev Thelma Langshaw, Omeo VIC; Dianne Watson, Te Puke NZ.

FINDAWORD

Sol: That’s the end of me

5 x Staedtler Prize Pack

Gill Arvidson, West Nowra NSW; Peter Duncan, Kangaroo Flat VIC; Rosemary Hutchings, Wattle Downs, Auckland NZ; Moira Mace, Rye VIC; Jenny Thompson, Glen Iris VIC.

STARHUNT 5

Sol: Nicollette Sheridan

4 x $25 Cash

Diana Howell, Toowong QLD; Jan & Dan Kime, Wishart QLD; Jennifer Pappas, Mildura VIC; David Terry, Murrumba Downs QLD.

STARHUNT 6

Sol: Dominic Monoghan

4 x Lovatts Tote Bag

Judith Bain, Dunedin South NZ; Bernadette Reed, Rothwell QLD; Patricia Stokes, Boondall QLD Edward Wilson, Sippy Downs QLD.

STARHUNT 7

Sol: Myrna Loy

4 x $25 Cash

Cindy Fitness, Epuni NZ; Elizabeth Kahn, Hervey Bay QLD; Annette Kleinhans, Banora Point NSW; Evelyn Williamson, Rowes Bay QLD.

STARHUNT 8

Sol: Brigitte Bardot

4 x Lovatts Umbrella

Thelma Field, Kirwan QLD; David Heaslip, St Agnes SA; Pauline La Rosa, Clifton Springs VIC; Patricia McKay, Clifton Hill VIC.

MEGA! GOLIATHON

2 x Twinings 12-Compartment Tea Chest

Kathleen Prowd, Benalla VIC.

4 x $25 Cash

Robin Ellis, Nedlands WA; Dianne Holt, Mackay QLD; Peter Spackman, Habana QLD; Shirley Stunell, Mayfield NSW.

BIG EASY

Sol: Life’s Too Short

2 x Edible Blooms Bouquet

Miffy Holesgrove, Forster NSW; Kaye O’Leary, Thornton NSW.

WHEEL WORDS

Sol: Handprint

4 x $25 Cash

J Churchill, Warilla NSW; Julianne Cole, Trungley Hall NSW; Carole Dow, Huonville TAS; M A Nicholson, Acton Park TAS.

WIZ WORDS

Sol: Llama

10 x Macquarie Dictionary & Thesaurus Combined Edition

Josephine Boakes, Yamba NSW; Michelle Boulton, Banjup WA; Leonie Brown, Silkstone QLD; Ron Claxton, Kingston TAS; Pamela Farrington, South Grafton NSW; Dorothy Manning, Rye VIC; Joanne Robinson, Lavington NSW; Jackie Sorensen, Durack QLD; Donalda Spencer, Perenjori WA; Vicki Woods, Norwood TAS.

CONCEPT CROSS

Sol: Marlin

2 x Collins Atlas

Donna Moore, Weston NSW; Jan Tucker, Bacchus Marsh VIC.

ACROSTIC

Sol: Martha Matilda Harper

4 x Lovatts Picnic Rug

Christine Armitage, Birkenhead SA; Ilona Brunner, Blackburn VIC; Jill Murphy, Beaconsfield VIC; Linda Reichelt, Mildura VIC.

TWO WAY TEASER

Sol: Break the ice

2 x $50 Cash

Bob Doig, Ringwood East VIC; Maureen Dumas, Castle Hill NSW.