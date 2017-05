CASHWORDS JACKPOT

See UK Jackpot Winners

THE DEMON

£100

Stella Batson, Witham.

£50

Margaret Clegg, Bighouse.

MEGA! GOLIATHON

£100

Honora Thomas, Pentre Broughton.

£40

Susan Brown, Crook.

CONTEST COUPON

WIZ WORDS

Sol: Harp

2 x Bradford’s Reference Set

Pauline Marie McMullan, Milngavie; Linda Duncan, Blairgowrie.

£25 LOVE2SHOP Gift Voucher for each contest

BIG EASY

Sol: Pot of Gold

Mary Hartley, Halifax.

WHEEL WORDS

Sol: Guitarist

Hazel Bailie, Bangor.

CONCEPT CROSS

Sol: Travel

Frances Jones, Cork.

ACROSTIC

Sol: Nevill Ground, Cricket

Jeanette Punton, Edinburgh.

TWO WAY TEASER

Sol: Shamrock

Joyce Cooper, Langley Hill.

BIG TOUGHER

Sol: Leprechaun

Walter Pike, Chilwell, Beeston.

NINESIES

Sol: Panda

Mr. George Cater, Liverpool.

FINDAWORD

Sol: The best provision for old age

Lorna Worth, Ecclesfield.

DO YOUR BLOCK

Sol: Coins

Fran Wootton, Dawlish Warren.

FILL-IN

Sol: Luck

S Proud, Cockfield, Bishop Auckland.

SKELETON

Sol: Clover

Julie Holmes, Bournemouth.

ELEVENSES

Sol: March

Marina Stoner, Eastbourne.

STARHUNT 5

Sol: Johnny Cash

SJ Press, Cove, Farnborough.

STARHUNT 6

Sol: Neil Patrick Harris

Keith Hill, Bloxwich.

STARHUNT 7

Sol: Kyle MacLachlan

Sandy Rosten, Roxborough Park.

STARHUNT 8

Sol: Samantha Eggar

Lorraine Pulfer, Great Yarmouth.