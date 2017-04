PRIZE WINNERS PUZZLE FUN FOR KIDS 98

CRISS CROSS CONTEST

Solution: Tennis

LEGO Minecraft set or a LEGO Creative Brick Box

Layke Shipley, Kiama Downs NSW; Zander Taylor, Blackwater QLD.

FINDAWORD CONTEST

Solution: On your marks get set go

Apple iPod Touch

Maya Lamichhane, North Ipswich QLD.

FIND THEM CONTEST

Solution: 14, 74, 6, 63, 60

5 The 78-Storey Treehouse

Olivia Cope, Glengarry, Invercargill NZ; Reuben Evans, Warkworth NZ; Jonah Matheson, Kalkie QLD; Lily Watson, Boyne Island QLD; Hannah McDonnell, Richmond NZ.

COLOUR-IN and WIN

5 Staedtler Prize Packs

Neve Blanchfield, Greymouth NZ; Jacqueline Heslop, Lugarno NSW; Makaiah Elson, Tumby Bay SA; Kayleigh Williams, Earlwood NSW; Lili Taylor, Albany Creek QLD.

Moana Draw and Colour Contest

10 Movie Packs

Gabrielle Clark, Seaford Rise SA; Carmen Compton, Lithgow NSW; Elise Edmonds, Bolgart WA; Claire Jamieson, Lara VIC; Philippa Riddell, Roseville Chase NSW; Sienna Ristovsky, Kallaroo WA; Abbey Roberston, Margate QLD; Jamie Setyawan, Ryde NSW; Elena Suhren, Remuera, Auckland NZ; Esther Ward, Currambine WA.