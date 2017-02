CROSSWORD

Sol: Santa

iPad Mini 4

Leslee Matchett, Tumbi Umbi NSW.

CLUEDUNNIT

Sol: John Travolta

Edible Blooms Bouquet

Glenda Willmott, Benalla VIC.

CROSS OUT

Sol: Mistletoe

Orange Blossom Jo Malone Hand/Body Cream

Gillian Mason, Sinnamon Park QLD.

STARHUNT

Sol: Jimmy Choo

10 x DVDs (Elvis & Nixon)

Anthony Mohr, Narrandera NSW; Dianne Flint, Ngatea NZ; Barbara Smith, Kapiti Coast NZ; Kath Carney, Whangaparaoa NZ; Aileen Stead, Lower Hutt NZ; Leanne Langeberg, Gulfview Heights SA; Beatrice Hansell, Mitchelton QLD; Pat Knapton, Hastings NZ; Robert Potts, Nelson NZ; Faye Jepson, Minyama QLD.

CHECK POINT

Sol: Stocking

Twinings Tea Chest

Ruth Sealey, Midland WA.

TRACKER

Sol: Sailing

2 x Ecoya Reed Diffusers

Heather Davidson, Auckland NZ; Rhonda Aston, Himatangi Beach NZ.

TRIVIA WORDS

Sol: Tinsel

Fisher Space Pen

Abbi Gameson, Darfield NZ.

FINDAWORD

Sol: See it before it melts

Wedgwood Two-Tier Cake Stand

Gillian Pickersgill, Lynwood WA.

QUIZ QUEST

Sol: Sovereign

20 x Macquarie Dictionary & Thesaurus

Grace Brunton, Camp Hill QLD; R Beesley, Doonside NSW; Jenine de Plater, Raymond Terrace NSW; Jayne Jacobs, Hampton Park VIC; Iain Langusch, Goolwa Beach SA; Lesley Wick, Somerfield NZ; Geoff Pritchard, Oatley NSW; Nola Carmichael, Collie WA; Veronica Roach, Marrickville NSW; Sarah Schroder, Richmond NZ; Jon Tardent, Thabeban QLD; Petronella Read, Hamilton NZ; Donna North, Riverton NZ; Mahezabin Begum, Te Kuiti NZ; Louise Stevenson-Wright, Dunedin NZ; M Wrigley, Gunnedah NSW; Angela Baker, Watson ACT; Patricia Machin, Alfred Cove WA; Janice Harvey, Lower Hutt NZ; Jenny Thompson, Glen Iris VIC.

LAST WORD STANDING

Sol: Rainforest

Breville Health Smart Grill

Jenny McCarthy, Margate QLD.

WORD PAIRS

Sol: Pacino

2 x $50

Richard Suters, Oatley NSW; Nina Brinckley, Kambah ACT.

ARROWORDS

Sol: Carols

Russell Hobbs Toaster and Kettle Set

Vicki Gleeson, Wyoming NSW.

MATCHBOXES

Sol: Some

SLIP Silk Pillowcase

Simone Young, Nelson NZ.

SUDOKU SHAPESHIFTER

Sol: 8 9 7 6 3 5 4 2 1

Herbie’s Spice Box

Diana McCarty, Emu Plains NSW.