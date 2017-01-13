CASHWORDS
$500
Gordon Spencer, Tamworth NSW
10 x $50
Pam Bendle, Heathmont VIC; Christine Casey, Broadbeach QLD; Gillian Channon, Nemingha NSW; Rosemary Garaway, Tauranga NZ; Beverley Hanna, Forster NSW; Pamela Jones, Hamilton NZ; Carol Logan, Karratha WA; Margarita Newbegin, Waitakere NZ; Cheryl Taylor, Mackay MC QLD; Jill Stidwell, Albany WA
BAFFLER
Leatherman Juice multi-tool
Peter Enfantie, Beaconsfield QLD
GIANT CRYPTIC
Apple iPod Nano
Shirley Wright, Manning WA
2 x $50
Roland Binks, Benalla VIC; Rosemarie Drake, Palmerston North NZ
STINKER
2 Nikon Digital Cameras
Pamela Dumbrill, Goulburn NSW; Jacqui Shanks, Werribee VIC
2 x $100
Libby Fischer, Hamilton NZ; Hazel Vest, Carseldine QLD
THE KNOWLEDGE
Solution: Milestone
2 x $50
Robert Butler, Leith TAS; Colleen Giglia, Whalan NSW