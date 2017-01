MATCH UPS

Sol: JAMES BOND, PIERCE BROSNAN

5 x $50

Shirley Aspinall, East Fremantle WA; Skye Clarke, Springfield Lakes QLD; Sheryl Cockett, Mooroolbark VIC; Teresa Juszcze, Chester Hill NSW; Tania Milne, Wanganui NZ

MONSTER FINDaWORD

MONSTER PRIZE POOL

Sol: GRANDMASTER FLASH AND THE FURIOUS FIVE, THE MESSAGE

Knowledge Pack

Nicole Blondeau, Stafford Heights QLD

4 x $250

Alex Dobson, Palmerston North NZ; John Ibbotson, Whyalla Stuart SA; Peter Verkerk, Noralunga Downs SA; Kenneth White, West End QLD

GUESS WHO?

Sol: WILLIE NELSON

Nikon Digital Camera

Bryan Hubbard, Aberdare NSW

4 x $50

Natalie Abbott, North Haven SA; Brian Bowen, Carbrook QLD; Alexander Fyfe, Greenway ACT; Tracy Hoffman, Lismore NSW